Как россияне становятся гастарбайтерами
31 января 2019, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Как ранее, так и сейчас определенное количество российских граждан выезжают за рубеж на заработки. Искать работу за границей россиян заставляют разные причины. Но с чем они там сталкиваются?
Оказывается, недостаточная правовая грамотность россиян приводит наших соотечественников в сложные, порой драматические ситуации. И вместо достойного заработка они получают лишь неприятности и проблемы...
Подробности читайте в материале "Спид-Инфо"