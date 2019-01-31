Как россияне становятся гастарбайтерами

Как ранее, так и сейчас определенное количество российских граждан выезжают за рубеж на заработки. Искать работу за границей россиян заставляют разные причины. Но с чем они там сталкиваются?

Оказывается, недостаточная правовая грамотность россиян приводит наших соотечественников в сложные, порой драматические ситуации. И вместо достойного заработка они получают лишь неприятности и проблемы...