Латвия отказалась от телеканала «РТР Россия»
31 января 2019, 17:00 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Сегодня, 31 января, Национальный совет электронных СМИ принял окончательное решение: запретить трансляцию телеканала «РТР Россия» на территории Латвии. Правда, запрет действует три месяца.
В чем же причина «закрытия»?
Иварс Аболиньш, зампредседатель НСЭСМИ: «Проводимая кремлевской пропагандистской программой разжигание ненависти и войны на территории Латвии недопустимо! И это ясный сигнал недружественным нам странам. Мы свое информационное пространство отстоим!»
Какие программы и кто стал «немил» Национальному советы электронных СМИ Латвии?
Конечно, Владимир Жириновский, который, например, в январе этого года, в своем выступлении призвал вести боевые действия на Украине.
«Второй» претендент – ведущий Владимир Соловьев. Ему припомнили высказывание, которое прозвучало в мае 2018 года, где ведущий сказал, что «бандеровцев» надо повесить и расстрелять.
Кстати, ситуация с закрытием телеканала «РТР Россия» была уже в 2016 году.