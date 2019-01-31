Латвия отказалась от телеканала «РТР Россия»

Сегодня, 31 января, Национальный совет электронных СМИ принял окончательное решение: запретить трансляцию телеканала «РТР Россия» на территории Латвии. Правда, запрет действует три месяца.

В чем же причина «закрытия»?

Иварс Аболиньш, зампредседатель НСЭСМИ: «Проводимая кремлевской пропагандистской программой разжигание ненависти и войны на территории Латвии недопустимо! И это ясный сигнал недружественным нам странам. Мы свое информационное пространство отстоим!»

Какие программы и кто стал «немил» Национальному советы электронных СМИ Латвии?

Конечно, Владимир Жириновский, который, например, в январе этого года, в своем выступлении призвал вести боевые действия на Украине.

«Второй» претендент – ведущий Владимир Соловьев. Ему припомнили высказывание, которое прозвучало в мае 2018 года, где ведущий сказал, что «бандеровцев» надо повесить и расстрелять.

Кстати, ситуация с закрытием телеканала «РТР Россия» была уже в 2016 году.