Эдуард Басурин назвал количество россиян, которых приехать защищать Донбасс в случае нового наступления украинских войск. Соответствующее заявление спикер армии непризнанной ДНР сделал в разговоре с журналистами.

По словам Басурина, в Донецке рассчитывают на приезд около ста тысяч добровольцев из РФ. Представитель ополченцев, давший интервью изданию kp.ru, добавил, что в настоящее время среди защитников противостоящей Киеву республики преобладают местные жители, россиян немного. Эдуард Басурин объяснил это тем, что в данный момент в зоне конфликта в Донбассе не ведутся активные боевые действия. По словам собеседника СМИ, добровольцы из РФ «хотят приложить свою руку, а не просто проходить службу».

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт из Крыма Владимир Джаралла назвал выгоду американских властей от продолжения вооруженного противостояния на востоке Украины.