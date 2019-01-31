Тяжелые деньки настали у мэра Риги Нила Ушакова: прошли обыски в его доме и на работе, оппозиция Рижской думы быстренько собрала подписи за его отставку, премьер-министр Латвии не захотел участвовать в «скандальных делах» градоначальника, а партия « Для развития.За!» открыто призывает мэра покинуть «насиженное» место.

Почему же 14-й мэр Риги попал в такой «переплет»?

Напомним, г-н Ушаков руководит Ригой с 2009 года. Более того, его считали «неприкасаемым» мэром!

Действительно, Нил Ушаков умеет говорить, убеждать, обещать и поддерживать «на словах», например, русскоязычных Латвии. И ему верили! А как иначе? Он же не латыш «Янис Озолиньш», а наш, «кровный», русский мэр! Да и не было секрета, что «русский» Нил Валерьевич имел договор о сотрудничестве с партией «Единой Россией», и частенько посещал Москву. Как же ему не верить русскоязычным и негражданам Латвии? Поможет, отстоит, не даст обидеть!

Но наступил момент, когда все изменилось: загодя, перед выборами, г-н Ушаков вдруг «рвет» договор с «Единой Россией», соратники по партии называют Крым украинским, начинают вести беседы за «советскую оккупацию», «плевать» на борьбу за русскоязычные школы.

Что происходит? Почему г-н Ушаков и его партия, простите, переобулась «в полете»?

Все предельно просто: г-н Ушаков со своими соратниками потеряли покровителей!

Из неофициального, но очень верного источника. Назовем его мистером «Х»: «Ушакова, в те времена, поддерживала лидирующая партия « Виенотиба». Поэтому он творил то, что хотел в Риге. На его делишки просто закрывали глаза. Думаете, не было воровства? В огромных количествах! Жил как у Христа за пазухой! Где сейчас партия « Виенотиба»? Где ее лидер? Отправилась послом в Италию. Молодец! Верно все просчитала! Да и партия, простите, осталась «за бортом». Соответственно, Нил Валерьевич остался без «поддержки». Пришли новые, дерзкие, жаждущие перемен! Вот и взялись за г-н Ушакова. Кто ему нынче поможет? Новые выборы? Выборы в Европарламент? Но тут есть нюанс: если на г-на Ушакова откроют уголовное дело, то не видать ему ничего! Да и его позиция, простите, «Иуды» не всем нравится! Пусть радуется, что его не посадили! Пока….»

А теперь поговорим о коррупции.

В каких коррупционных скандалах замешен его департамент?

Вот тут уже факты!

Государственная полиция установила, что одно из муниципальных предприятий выделило фиктивным работникам 150 тыс. евро. Разумеется, г-н Ушаков заявил, что таких работников не было! Скандал «замяли». Были закупки моющих средств для городского транспорта на сумму 390 тысяч. Дело расследовали и…. «замяли». Простите, это как же мыть нужно? В латвийских судах находятся дела по фактам беспредельного «воровства» одного из его «ведомств» - «Ригас наму парвалдниекс» (ЖКХ): необоснованные счета за воду, за регулярные «ремонты» подъездов, за неисправность лифа и т.д. Жаловаться в Рижскую думу? Себе дороже! Строительство жилья для малоимущих. Социальное жилье. Данный момент, во время руководства Нила Ушакова, сопровождалось не только замечаниями по поводу качества сдаваемого жилья, но и грандиозным скандалом на уровне администрации квартирного управления Рижской думы с объявлением в международный розыск его фигурантов. Скандал «замяли». Конечно же, история с «золотым транспортом» муниципального предприятия « Ригас Сатиксме». Дело продолжается….

Затронем этическую сторону г-на Ушакова

Это случилось в 2011 году. В Латвии проходил городской марафон. В нем принимал участие и мэр Риги. Но, увы, до финишной прямой Нил Валерьевич не смог добежать – потерял сознание. Градоначальника доставили в больницу им. П. Страдиня. Естественно, жители Латвии искренне переживали за мэра. Тем более, в латвийских СМИ писали, что мэр Риги «впал в кому», «отек легкого», «мозговая кома», необходимо серьезное лечение. Латвийцы бросились помогать мэру финансово: бабушки несли по 2 лата, малоимущие отдавали последнее. Сколько было собрано по всей Латвии денег – сложно сказать! Человек в беде! Нужна помощь!

Правда, точный диагноз и состояние г-на Ушакова менялось ежеминутно! Конечно, такое бывает, но… Представитель Рижской думы по связям с общественностью «меняла показания» резво: «Он пострадал от синдрома перегрева. Это все, что нужно сейчас знать о здоровье мэра!»

Итог: долечиваться г-н мэр отправился в Германию.

А что же на самом деле было с Нилом Ушаковым?

Диагноз, конечно, врачами не разглашается, то по словам экс-врача им. П. Страдиня следует то, что никакой «мозговой комы» не было! А был рабдомиолиз – болезнь разрушенных мышц. Конечно, любая потеря сознания – вещь серьезная, но данное заболевание связано с «слабой физической подготовкой» (если упрощенно сказать).

Но, Слава Богу, что все обошлось! Речь о другом: кому достались оставшиеся от лечения деньги?

Из «отчета» г-на Ушакова было ясно, что они пойдут на нужды в детские дома, приюты, интернаты. Дело, конечно, благое! Но, до сих пор, лично мне как журналисту, не совсем понятно… в какие «заведения» отправились собранные деньги?

Я попыталась выяснить у депутатов разных латвийских партий. Ответа не получила! Не знают! Я попыталась позвонить в Рижскую думу, в отдел по связям с общественностью, и прояснить этот вопрос. Хотелось же написать о благородном поступке мэра! Мне посоветовали…. « не затрагивать эту тему»!

Какая судьба дальше ждет г-на Ушакова?

Юрис Пуце, министр охраны среды и регионального развития: «В настоящее время, продолжая держаться за кресло, Ушаков создает большие проблемы для Риги. Я бы призвал его не преувеличивать свою роль в мировой истории: Рижская дума существовала до Ушакова, и будет существовать после Ушакова!»

Янис Григалис, политолог: « Ситуация сложная! Пора Ушакову «на покой». Он делает не совсем то: когда начался скандал, то ему следовало бы отойти в сторону. Да, переждать время! Я согласен с тем, что если откроют уголовное дело, то никакого Европарламента ему не видать! Вы поймите, что «доказательства» вины человека высокого уровня собираются не за один день! На это уходит несколько лет. Думаю, что хватит ему уже « на всю жизнь». Пора уходить! Конечно, парень будет цепляться за место, но что из этого получится?»

Действительно, время покажет.