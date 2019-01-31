Стал известен новый лидер президентской предвыборной гонки на Украине

На Украине опубликовали результаты нового социологического опроса, посвященного президентской предвыборной гонке. Данные сведения свидетельствует о том, что самым популярным кандидатом в настоящее время является Владимир Зеленский.

Рейтинг шоумена – 19%. Показатель руководителя партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 18,2%. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,1% определившихся со своим выбором участников опроса.

В случае выхода Зеленского и Тимошенко во второй тур, в неизбежности которого уверены эксперты, победить должен первый кандидат. Согласно расчетам социологов из группы «Рейтинг», актер наберет 29% против 24% у выдвиженки «Батькивщины», пишет «ПолитНавигатор».

Граждане Украины проголосуют за нового главу государства весной. Долгое время лидером предвыборной гонки считалась Юлия Тимошенко.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший украинский парламентарий Елена Бондаренко назвала козыри Петра Порошенко на грядущих выборах.