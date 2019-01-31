Живут же люди! Габон – богатое «пальто», природный «ядерный реактор» и крокодилы

Необычное название страны Габон – «пальто с капюшоном», произошло от португальского названия третьей по величине реки страны Мбе, которая впадает в реку Комо. На текущий момент - это одна из самых богатых стран Африки, благодаря найденным в 50-х годах залежам нефти, природного газа, марганца и урановой руды. Также, Габон поставляет песок для пляжей ОАЭ. Население немногочисленно, всего в стране проживает около 1,8 млн. человек, но из-за неравномерного распределения доходов присутствует сильное социальное разделение и большинство народа живет бедно.

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Первыми жителями этой территории были пигмеи, немногочисленные и постоянно кочующие племена, которых до сих пор можно отыскать в Габоне.









С этим, кстати, связано отсутствие точных данных при переписи населения, т.к. некоторые племена просто не могут найти.









Девственные тропические леса занимают около 75% площади территории страны и пигмеям, рост которых составляет всего 130-150 см, с их постоянной сменой месторасположения, затеряться не представляет никакого труда.









Столицей Габона является город с гордым названием Либревиль («свободный город» с французского). Основан он был рабами-африканцами, которых освободили французы, захватив португальский корабль работорговцев. История иногда подкидывает удивительные переплетения.









Хоть португальцы и были первооткрывателями территории современного Габона в 1472 году, основное влияние оказали французы, чьей колонией Габон был вплоть до 1960 года, пока не получил независимость. Поэтому официальный язык здесь – французский.









Экономика страны, помимо нефти, строится также на добыче полезных ископаемых и вот что необычное удалось обнаружить. В местечке Окло, в 1972 году, при разработке уранового месторождения, в руде было определено пониженное содержание урана, что вызвало удивление ученых. Обычно, во всех урановых рудах и даже в образцах с Луны, показатель составлял всегда одну и ту же величину. Проведенная в 1975 году конференция, после упорных и горячих дискуссий постановила, что месторождение в Окло – единственный в мире природный ядерный реактор, который возник более чем 1.8 миллиарда лет тому назад.









Потом он выгорел, а руда - это продукт распада. Но далеко не все ученые придерживаются официальной точки зрения. Согласно работам одного из создателей первого в мире ядерного реактора Энрико Ферми, цепная реакция может быть создана только искусственно. Случайное совпадение многих факторов – почти нереальная вещь.









Альтернативная версия – реактор в Окло дело рук разума или место захоронения ядерных отходов. Вроде как – не первые мы такие умные на этой планете.









Но в Габоне удивляют не только камни, но и представители животного мира. Так, в сети пещер Абанда, что само по себе странно, так как подземные пещеры не являются естественной средой обитания этих животных, был обнаружен вид африканского тупорылого крокодила ярко рыжего цвета! Osteplaemus tetraspis - это самые маленькие крокодилы в мире, которые не вырастают больше полутора метров, однако их подземные собратья отличались от основного вида не только более широкой мордой, плохим зрением и необычным цветом кожи, но и составом ДНК.









Ученые считают, что они мутируют в новый вид рептилий, которые питаются летучими мышами и отбеливают кожу, проводя все время в темных подземных пещерах, плавая в их (мышиных), простите, экскрементах.









Фауна Габона, как и всей Африки, очень разнообразна и помимо крокодилов, здесь вы можете встретить слонов, буйволов, бегемотов, гепардов и гиен.









Здесь находится крупнейшая в мире популяция горилл, также широко распространены шимпанзе. Сюда, к морскому побережью, приплывают на два месяца устраивать брачные игры горбатые киты. А любовь к животным, помимо создания национальных парков, габонцы выражают выпуском юбилейных монет с их изображением.









Так здесь отчеканили очень необычную монету в модном ныне формате 3D с изображением антилопы. Монета получила название «Антилопа», сделана из серебра 999 пробы и тиражом 999 экземпляров. На долгую, так сказать, память.









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