Владимир Джаралла, политический эксперт из Крыма, раскрыл выгоду Соединенных Штатов от продолжения гражданской войны на территории Донбасса. По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.

Джарала полагает, что существование украинской проблемы отвечает интересам Вашингтона. Противостояние в Донбассе является помехой для стратегического сближения России и Европы, которого стремятся не допустить США. Также конфликт позволил Штатам установить полный контроль над киевской политической элитой, процитировало крымского аналитика интернет-издание Nation News.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с весны 2014 года. Ранее в четверг сообщалось, что отечественный политолог Алексей Чеснаков рассказал, при каком условии вернутся под контроль Киева непризнанные ДНР и ЛНР. Эксперт указал на обязательность выполнения украинскими властями минских соглашений.