Искусственный интеллект уличили в закреплении социального неравенства в США

В Соединенных Штатах более ста общественных и правозащитных организаций выступили против использования Искусственного интеллекта (ИИ) в уголовных судебных процессах. Выяснилось, что ИИ при анализе дел и характеристик обвиняемых уделяет слишком большое значение их социальному происхождению.

Иными словами, при принятии решения о тех или иных рекомендациях судьям ИИ основывается на закономерностях, которые он выводит, исходя из полученных данных, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Правозащитники указали на то, что использование ИИ в уголовном процессе закрепляет социальное неравенство и приводит к обвинительному уклону в отношении неблагополучных граждан значительно чаще, нежели чем в отношении среднего класса и обеспеченных американцев. В США единовременно содержатся в тюрьмах и других исправительных учреждениях более 6,7 млн человек, и случаи рецидива довольно часты. На это и обращает внимание ИИ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что искусственный интеллект доказал свое превосходство над человеком.