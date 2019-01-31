Военный политолог оценил ситуацию с ДРСМД

Эксперт, военный политолог Андрей Кошкин оценил ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвиняют Россию в невыполнении условий этого договора. Генсек НАТО рассказал о мерах альянса в случае прекращения ДРСМД

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что ДРСМД разрушается только из-за США, - передает RT.

Эксперт рассказал, что США предприняли несколько отвлекающих манёвров, которые должны в информационном пространстве обвинить Россию, что она виновата в несостоятельности договора.Кошкин отметил, что Россия старается преодолевать все препятствия, которые создают США.

Россия недавно провела "беспрецедентно открытый" брифинг с доказательствами того, что ракета 9М729 не нарушает ДРСМД. Но, как отметил военный политолог, что иностранные представители, в том числе и США, брифинг не посетили. Кошкин подчеркнул, что США голословно обвиняют Россию. Американское руководство хочет, чтобы Россия отказалась от этой ракеты.