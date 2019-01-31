США прогнозируют развитие конфликта между Москвой и Киевом в Керченском проливе. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что разногласия между Россией и Украиной в Азовском и Черном морях будут в перспективе усиливаться.

Политолог озвучил обязательное условие возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Прогонозы Коутса включены в отчет об основных угрозах, стоящих перед миром, представленные на днях в Сенате, - сообщает "СП". Причину нарастания двусторонней напряженности директор национальной разведки США Дэниел Коутс видит в том, что "каждая из сторон будет подтверждать свои суверенные права и возможности действий на море".

По мнению Коутса, то, что российские пограничники в ноябре 2018 года задержали украинские корабли в Керченском проливе, «демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов на Украине».