Российский политический эксперт Алексей Чеснаков обозначил обязательное условие возвращения самопровозглашенных республик Донбасса под контроль властей Украины. Соответствующее заявление аналитик сделал в телевизионном эфире.

По словам Чеснакова, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», Киев должен предоставить ДНР и ЛНР политические права, что предусмотрено минскими договоренностями. Если Украина не выполнит соглашения, то вернуть Донецк и Луганск не сможет, отметил эксперт.

Алексей Чеснаков добавил, что украинская делегация в Минске занимается саботажем переговоров. Ее представители, по данным политолога, пытаются запутать остальных участников процесса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в армии ДНР разоблачили фейк украинской стороны об «обезвреживании» киевскими военными засады ополченцев под Докучаевском.