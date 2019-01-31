Украинский эксперт - заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь - считает, что Украина должна создать ракеты, способные "бить вглубь России" .

Как отметил Самусь, ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, и "Россия сейчас полностью доминирует в этом регионе", - сообщает kp.ru. Он подчеркнул, что НАТО не может ей в этом помешать.

"Реакция международного сообщества на открытый акт агрессии 25 ноября против кораблей ВМС Украины показывает, что Запад сейчас в целом не готов поднимать ставки и пытается заморозить конфликт между Россией и Украиной. Он фактически давит на Украину с целью признания де-факто, что Россия контролирует Керченский пролив", - говорится в статье эксперта, опубликованной в издании "Апостроф".

По мнению Самуся, Украине в этом случает остается только развивать свой военный флот и ракетные войска, средства противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы "отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины".

Эксперт подчеркнул, что "Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии" и добавить разработку своего оружия сдерживания - ракеты "Нептун", которая "может бить вглубь территории России".