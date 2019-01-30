Депутат сейма Латвии: у мэра Риги Ушакова нет выхода!

Действительно, нынешний день для мэра Риги Нила Ушакова выдался хлопотным: сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыск в его «владениях» (Рижской думе) и в доме, где проживает градоначальник.

Наконец, ближе к вечеру, появились комментарии от г-на мэра и официальное заявление БПБК.

Что гласит заявление БПБК?

Да, действительно, 30 января 2019 года, был проведен обыск в рабочем кабинете в Рижской думе и по месту жительства Нила Ушакова в рамках ранее начатого уголовного процесса.

«БПБК проводит уголовно – процессуальные действия, в том числе санкционированные судом по нескольким адресам. На данный момент меры пресечения, связанные с лишением свободы, ни к кому не применены».

Какое уголовное дело «интересует» БПБК не уточняется. Но есть четкое предположение, что речь идет о коррупции в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме», к которому г-н Ушаков имеет непосредственное отношение.

Что утверждает сам Нил Ушаков?

Как только закончились обыски, то г-н мэр со своей супругой, которая работает и руководит бюро в Рижской думе, отправились «на работу», чтобы «выяснить» ситуацию и обсудить с коллегами дальнейшие действия. Разумеется, г-н мэр дал комментарии журналистам. Мэр Риги утверждает, что никаких противоправных действий он не совершал!

«Могу, положа рука на сердце, говорить, что совесть моя чиста!»,- заявил г-н Ушаков и добавил, что никакой статус ему не был присвоен. Но, главное для градоначальника Риги, чтобы Рижская дума могла нормально функционировать! От дальнейших комментариев г-н Ушаков отказался, поскольку подписал документ о неразглашении информации.

Что думают по данному поводу политики?

Учитывая нынешние обыски, проведенные БПБК, оппозиция Рижской думы вновь начала сбор подписей за созыв внеочередного заседания, на котором будет решаться вопрос об увольнении мэра.

По этому вопросу конкретно высказался депутат Вилнис Кирсис: «У Ушакова нет выхода! Даже если его сегодня не увели в наручниках, происходящее – достаточно веское основание для того, чтобы объявить о своем уходе. Ушел Америкс, Бемхенс, Баранник («коллеги» мэра). Время уйти и Ушакову».

Нынешний новый премьер – министр Латвии г-н Кариньш высказался более сдержанно: « Я не был проинформирован о том, что проходят эти обыски. К тому же было бы неправильно, если бы политик вмешивался в оперативные действия».

Да уж, ситуация у г-на мэра незавидная. Но Нил Ушаков утверждает, что вины на нем нет! И уходить с поста мэра он не собирается!

Что можно добавить по этому поводу? Есть прекрасная русская пословица: «или грудь в крестах, или голова в кустах»…Увидим!