В Центре европейской информации прокомментировали притязания Японии на Курилы
30 января 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт прокомментировал заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что власти продолжают считать 4 острова "своими".
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин, что позиции России и Японии по курильскому вопросу расходятся очень сильно, пишет ПолитЭксперт.
«Эти 2 позиции применить невозможно, только если одна из сторон резко не сойдет со своей точки зрения», – отметил эксперт.