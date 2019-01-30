В Центре европейской информации прокомментировали притязания Японии на Курилы

Эксперт прокомментировал заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что власти продолжают считать 4 острова "своими".

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин, что позиции России и Японии по курильскому вопросу расходятся очень сильно, пишет ПолитЭксперт.

«Эти 2 позиции применить невозможно, только если одна из сторон резко не сойдет со своей точки зрения», – отметил эксперт.