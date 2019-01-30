Экс-депутат Рады раскрыла козыри Порошенко на грядущих выборах лидера Украины

Бывший депутат Верховной Рады Елена Бондаренко назвала козыри Петра Порошенко на выборах президента Украины, которые состоятся весной текущего года. Соответствующее заявление экс-парламентарий сделала в телевизионном эфире.

Выступая на одной из программ «России 1», Бондаренко обратила внимание на то, что на Украине по непонятной причине увеличился реестр избирателей. В нем оказалось на полтора миллиона человек больше, чем в 2014 году. Оппозиция считает, что «мертвые души» будут задействованы в фальсификациях в пользу Порошенко.

Кроме того, по словам бывшего депутата, действующий президент намерен использовать административный ресурс. Об этом говорит то, что на недавнем съезде партии Порошенко присутствовали глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман, руководители областей и мэры, отметила Елена Бондаренко.