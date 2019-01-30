Коррупционный скандал: у мэра Риги идут обыски

Коррупционный скандал с латвийским транспортным предприятием «Ригас Сатиксме», который начался в прошлом году, имеет серьезное продолжение: сегодня у учредителя этой организации и мэра Риги Нила Ушакова проводятся обыски.

Что известно на данный момент?

Менее двух часов назад, работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией пришли с обыском в кабинет г-на Ушакова в Рижскую думу. Из «личных» источников «Аргументы Недели» удалось узнать, что данная «акция» возникла не сегодня…

«Личный источник»: «Возникает вопрос: а почему у заместителя мэра был обыск, а у Ушакова его не было? Такая игра? Или у Ушакова есть «сильная лапа»? Снять, конечно, его с поста будет сложно, но обыск, думаю, что будет».

Это обычный разговор состоялся пару дней назад. И вот «подарок» для мэра!

Итак, работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыск в кабинете мэра: вынесли какие-то мешки, портфель. Есть предположение, что в мешках находятся папки с документами. Возможно, что был изъят компьютер г-на Ушакова.

Из неофициального источника получена информация, что обыск проходит и в доме Нила Ушакова.

Разумеется, что официальные источники Рижской думы никак не комментируют данный факт. Ответ один – пусть отвечает руководство!

На данную новость моментально в ФБ отреагировал латвийский депутат Вилнис Кирсис: « Некоторое время назад Ушакова назвали «лицом коррупции» Риги. Оказалось, что сейчас в этом пришлось убедиться и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Если все это правдиво, то Ушакову надо подать в отставку или созвать заседание оппозиции, которая потребует его отставки. После этого должен последовать роспуск рижской думы».

И еще один факт: один из лидеров партии г-на Ушакова (партия « Согласия»), ближайший соратник мэра г-н Янис Урбанович сказал СМИ, что он не может связаться с мэром. Да и все, что происходит…..узнал из новостей! Уму непостижимо!

Что же будет дальше? Ждем-с…