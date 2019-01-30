Военный эксперт рассказал о «суперпушке» США

США работают над созданием артиллерийского орудия, способного поражать цель на расстоянии до 1600 километров.

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Московской области Юрий Кнутов рассказал о правдивости предоставленной американским министром сухопутных войск информации о «суперпушке» и обоснованности выводов китайских экспертов. Об этом пишет ПолитЭксперт.

«С меньшей дальностью – это рельсотроны электромагнитные, где используется вольфрамовый снаряд. Он не взрывается, а поражает объект или цель за счет кинетической энергии. Но, как мы понимаем, точность на такой большой дальности не будет высокой», - отметил он.