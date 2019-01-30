Особо опасен: грипп накрывает Прибалтику и подбирается к России

В Латвии началась эпидемия гриппа. По мнению врачей, в этом году в стране свирепствует опаснейший свиной грипп. И «захватывает» он не только Латвию, но и «соседей»: Литву, Эстонию и может добраться до России.

Свиной грипп – грипп мирового масштаба, который унес много жизней в 2009 году. Нынешней зимой он возвращается.

Какая группа этого инфекционного заболевания доминирует зимой 2019 года?

Латвийский центр инфекционных заболеваний уже установил, что этой зимой доминирует вирус гриппа типа «А» - подвид H1N1. Другое название – «свиной грипп».

Как проявляется грипп типа «А»?

Резко возникает очень высокая температура: 40 и выше. Ее не удается сбить простыми жаропонижающими. Возникает сильная «ломота» в суставах, боль в горле, кашель, возможна рвота и даже галлюцинации. С 15 января этот грипп унес в Латвии жизнь двоих людей.

Что будет дальше? Как обезопасить свою жизнь? Когда придет «пик» гриппа?

На эти и другие вопросы ответил вице-президент Общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

- Марис, действительно, что в этом году уже от гриппа скончались два человека?

- Да, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в этом году от гриппа скончались два человека: мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. Я не хочу ничего дурного прогнозировать, но, увы, это только начало. В прошлом году в Латвии от гриппа умерло 90 человек! Грипп – опасная и острая форма респираторной инфекции. Главная опасность этого заболевания заключается в том, что гриппозный вирус попадая в кровь просто отравляет организм, нарушает ряд жизненных функций. Происходит подавление иммунной системы. Существуют несколько типов гриппа: «А» ( подтипы А1, А2), тип «В», тип «С». Один из опаснейших, по моему мнению, считаю грипп типа «А».

- Чем же он так опасен для человека?

- Опасен своими последствиями! В первую очередь, данный тип гриппа поражает дыхательную систему человека, а далее, может развиться пневмония. Это больше характерно для людей зрелого возраста, например, за 60 лет. А у детей может возникнуть воспаление среднего уха. А к чему может привести воспаление среднего уха? К частичной, или полной потери слуха. Я не пугаю! Я призываю быть осторожными и бдительными.

- Но как? Не выходить на улицу?

- Зачем такие крайности? Нужно пытаться избегать мест с большим скоплением людей. Я понимаю, что это сложно! Употребляйте больше витамин «С». Проводите дезинфекцию помещений. Да, даже на работе! Это же ваше здоровье!

- А следует ли носить марлевые маски? В народе их называют «намордники».

- Если вы человек здоровый, то смысла нет. А вот если вы уже почувствовали недомогание, то нужно! Нужно, чтобы не заразить других людей!

- Марис, многие совершенно не верят в прививки от гриппа. Как можно угадать тип гриппа, который наступит?

- Да, заранее угадать сложно. Но я бы прислушался к врачам, которые советуют сделать прививку. На сегодняшний день существуют две вакцины от гриппа: вакцина типа «А» и две вакцины типа « В». Они реально помогают перенести заболевание. Конечно, если вы его «подхватили». Кстати, в Латвии всего 3 % людей, которые сделали прививки от гриппа. Это ничтожно мало! В других странах Европы этот процент достигает до 75! Естественно, врачи бьют тревогу! Более того, в Латвии, людям с 65 лет государство оплачивает 50% от стоимости вакцины.

- Как лечится данный тип гриппа ( «А»)?

- Используются антивирусные препараты. Грипп не лечится антибиотиками. Осложнение – да! Я не буду «лечить» людей в интервью! Есть профессионалы: семейные врачи, терапевты и т.д. Нужно обращаться к ним! Будьте здоровы!

По данным Латвийского центра инфекционных заболеваний, ежедневно к ним поступают два десятка больных гриппом. И их оставляют в стационаре. Причина? Не все могут справиться с гриппом в домашних условиях. В клинике, обычно, больные находятся три дня, а потом уже долечиваются дома. Конечно, если нет осложнений.

Пока эпидемия гриппа находится под контролем медиков. Специалисты надеются, что людей не охватит паника.

Есть информация, что, например, в Грузии данный тип гриппа унес жизни уже 15 человек.

Более того, врачи уверенны, что вирусу гриппа не мешают низкие температуры: он «выживает» даже при 96 градусах Цельсия.

По мнению вице – президента Общества врачей Латвии Мариса Плявиньша, «пик» гриппа может «пасть» на февраль или начало марта.

Будьте здоровы!