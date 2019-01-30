Россия в случае военного конфликта с Соединенными Штатами сможет уничтожить американское восточное побережье с помощью подводных беспилотников «Посейдон». Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественной прессы.

Издание vpk-news.ru пишет, что американцы напрасно смеются над «Посейдоном». Если начнется война, именно этот аппарат предрешит исход противостояния, говорится в публикации.

Отмечается, что взрыв беспилотников, которые предназначены для доставки ядерного боеприпаса, в Бермудском треугольнике, спровоцирует цунами. Его удар должен смыть восточное побережье Штатов. При этом американские корабли даже не успеют покинуть места своего базирования.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Алексей Леонков назвал сценарий уничтожения всего населения США российскими ядерными силами.