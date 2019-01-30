Американский самолет провел разведку неподалеку от российской базы в Сирии

В среду, 30 января, в СМИ появилась информация о том, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведывательный полет неподалеку от российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Известно, что самолет с бортовым номером 168438 вылетел с авиабазы Sigonella. Он совершил полет у Средиземноморского побережья Сирии и периодически приближался к российской базе. Как уточняет РИА "Новости", воздушное судно двигалось на высоте 4,7 километра.