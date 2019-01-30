В Кремле днем в среду, 30 января, прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о "холодном мире с Россией". Об этом украинский политик сообщил в минувший вторник, 29 января.

Порошенко в рамках выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" отметил, что Украине нужен "холодный мир" с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что между двумя странами нет никакой войны. Он подчеркнул, что на Украине идет гражданская война, происходят события, которые спровоцировали власти страны, вследствие чего образовались две республики на юго-востоке украинской территории.

Песков отметил, что народы России и Украины являются братскими, однако происходящему в настоящий момент в стране нельзя дать позитивную оценку, передает RT.