Снегопад лишил электричества 41 тысячу домов во Франции

французская компания электроснабжения Enedis на своей страничке в социальной сети Twitter

Снежный шторм "Габриэль" обрушился на Францию в ночь на среду, 30 января. Порывы ветра в некоторых регионах страны достигали 110 километров в час. Высота снежного покрова увеличилась местами на десять сантиметров, сообщает