Как интересно иногда происходят события в истории, если посмотреть на них со стороны. Вот, к примеру, племя индейцев – лаврентийских ирокезов, исчезло без следа, оставив после себя только название второй по величине страны в мире. «Kanata» - что означает «деревня» (или «поселение»), куда бесхитростные индейцы посылали Жака Картье (французского мореплавателя) в 1534 году, означало на их языке – деревню Стадакона.

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Впоследствии, название «Канада» распространилось не только на деревни, которыми владели местные вожди, но и сначала на регион, а затем и на всю территорию Северной Америки, находящуюся под властью уже Британской империи.









Противостояние двух европейских держав Англии и Франции, одновременно колонизировавших и осваивавших территории, нашло отражение в современности, и теперь Канада страна двух официальных языков – английского и французского. Ну, а самыми первыми европейцами, пытавшимися колонизировать неизведанные земли, были … норвежские викинги, которые прибыли на земли современного Ньюфаундленда около 1000 года нашей эры.









Сегодня Канада – это страна, в которой проживает свыше 40 этнических групп. Помимо основной группы, называющей себя «канадцами», а на самом деле это потомки первых колонизаторов, уже теперь считающие себя канадским народом, так как коренного населения – индейцев осталось крайне мало (около 3%), здесь представлены также англичане и французы, немцы и итальянцы, поляки и ирландцы, шотландцы, индийцы, украинцы и русские.









Несмотря на такой пестрый набор национальностей, в стране проводится политика многокультурности и практически в каждом городе, помимо смешения различных стилей можно найти район или квартал, в котором преобладает культура национального меньшинства.









Примером тому китайские и голландские кварталы в Торонто, кельтский фольклор в городах у моря, тотемные столбы коренного населения. Высокий уровень жизни и доход на душу населения, репутация мирной, бесконфликтной для различных народов страны, где уважают права каждого человека, способствует постоянному росту иммиграции.









Правила и требования въезда едины для всех и находятся в открытом доступе на сайте Министерства.

Помимо представителей человеческого рода Канада также является местом, где комфортно себя чувствуют животные северных областей Земли.









Да оно и не мудрено, так как 75% территории это зона севера, с тайгой и ледниками, где себя прекрасно чувствуют северные олени, популяция которых достигает двух миллионов голов, более пятнадцати тысяч полярных белых медведей, лоси, бобры. С белыми медведями, настоящими «королями» севера, связано несколько интересных моментов.









В городке Черчилл, жители не запирают свои автомобили, чтобы каждый мог спрятаться от чересчур любопытного мишки, заглянувшего в поисках корма в поселение. А на порог домов, вместо привычных ковриков для вытирания ног, кладут доску с вбитыми в нее острием вверх гвоздями, чтобы отпугнуть белого гиганта. Ну, а самых «буйных» отлавливает специальная служба, которая помещает медведей в своеобразную «тюрьму», а затем вывозит за пределы поселения и выпускает на волю, так как отстрел этих животных запрещен. В Канаде белый медведь изображен на монете, а в северных районах номерные знаки автомобилей повторяют контуры медвежьего тела. Такой вот почет и уважение!









Но канадцы проявляют интерес и заботу не только к животным, но и другим представителям «братьев по разуму». Так в городке Сейнт-Поул, 50 с лишним лет тому назад, радушные канадцы, для удобства прибытия построили первую в мире площадку… для посадки неопознанных летающих объектов (НЛО)! Пришельцев с тех пор так замечено и не было, но вот поток туристов в город не прекращается. Площадку открывали в 1967 году, в год столетия независимости Канады, а внутрь вложена капсула для потомков, которую откроют в 2067 году, в год столетия самой площадки. Если, конечно, только кто-нибудь из внеземной расы не приземлится, и не разрушит ее ненароком. Ведь площадка сделана круглой формы, и предназначена для приземления «летающих тарелок», представлений того времени о космических кораблях, а если прилетит «квадрат» или «треугольник», да еще и размером побольше?









Ну, а если говорить о жизни земной, то канадцы подарили миру такой популярный вид спорта как – баскетбол.









Джеймс Нейсмит, для того, чтобы разнообразить спортивные занятия студентов колледжа, которые сводились к выполнению простых физических упражнений, привязал две корзины для сбора персиков к перилам балкона спортзала. Далее, он разделил студентов на две равные команды по девять человек и предложил им бросать мячи в корзину соперников.









Придуманная Нейсмитом в декабре 1891 года игра, сильно отличалась от современного баскетбола, так как игроки статично стояли на месте, перебрасывая мяч друг другу, а после каждого попадания в корзину, приходилось доставать его с помощью приставной лестницы. Но, главная цель – разнообразить спортивные занятия была достигнута, и теперь щит с баскетбольным кольцом неизменный атрибут любого двора или спортивной площадки в самых разных частях света. Ну, очень полезное, оказалось изобретение!









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