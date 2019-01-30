Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о путях достижения мира в Донбассе

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко сегодня оценил слова депутата Верховной рады Николая Скорика о путях достижения мира на территории Донбасса.

Ранее украинский политик сообщил, что мир в Донбассе может быть установлен лишь при выполнении Минских соглашений и достижении компромисса между всеми участниками конфликта.

Оленченко в беседе с RT уточнил, что все этого хотят, однако по-разному смотрят на вещи. Он отметил, что ситуация в Донбассе ослабляет позиции Украины и не дает стране нормально развиваться. Эксперт добавил, что сейчас в Раде появляются люди, которые осознают, что Минские соглашения были созданы именно для того, чтобы построить базу для выхода из серьезного кризиса.

Владимир Оленченко убежден, что мир на этой территории возможен, но для улучшения ситуации нужно время.