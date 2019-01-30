Робот, будь человеком!..

Жители развитых европейских стран всерьёз обеспокоены роботизацией производственных процессов. Бессердечные машины могут составить им серьёзную конкуренцию на рабочих местах.



Социологи опросили 80 тыс. жителей Евросоюза. По сравнению с прошлыми годами лояльность у них к роботизации трудовых процессов заметно снижается. Особенно это касается сферы медицинских услуг и ухода за больными. Даже в благополучной Германии люди заметно взволнованы.



В настоящее время роботы используются на вредных лакокрасочных производствах, автомойках, сварочных цехах. Но и в других сферах они наступают на пятки человеку. Например, в Японии в экспериментальном отеле в Нагасаки приняли на работу 27 роботов, половину из которых пришлось уволить за профнепригодность. Однако процесс роботизации неумолим и необратим. Не зря футурологи говорят о перспективности профессии специалиста по обслуживанию роботов.



