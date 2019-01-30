Россию не включили в сотню самых безопасных стран мира

В среду, 30 января, стало известно, что Россия не попала в сотню самых безопасных стран мира. Рейтинг, о котором идет речь, был ранее составлен специалистами на основе четырех ключевых факторов.

Эксперты учитывали возможность возникновения военного конфликта в той или иной стране, уровень экономического развития, степень угрозы для безопасности людей, а также вероятность природных катастроф, передает портал Газета.Ru.

Россия оказалась в списке лишь на 108 позиции из-за экономического спада и высокого уровня преступности. На первом месте рейтинга оказалась Исландия, а в пятерку самых безопасных стран планеты вошли Австрия, Португалия, Финляндия и Швейцария, сообщает журнал Global Finance.

