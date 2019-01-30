В Раде озвучили два пути прекращения войны между ВСУ и ополченцами Донбасса

В украинском парламенте выступили с новым заявлением по поводу способов мирного урегулирования на востоке страны. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался депутат Николай Скорик.

По словам политика, существует два пути прекращения гражданской войны в Донбассе. Первый – выполнение договоренностей о перемирии, которые были заключены три года назад в Минске. Скорик подчеркнул, что данные соглашения являются «реальным документом», который одобрила ООН. Второй путь – осуществление компромисса, процитировало представителя Верховной Рады РИА Новости.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появился материал, в котором предсказано вероятное будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае прихода к власти в Киеве оппозиционного политика Юлии Тимошенко. Если Тимошенко одержит победу на выборах президента, Донбасс ждет продолжение идущего в настоящее время военного конфликта между ополченцами и Вооруженными силами Украины, говорится в публикации.