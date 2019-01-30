Американская православная церковь отказалась признавать новую церковь на Украине

Православная церковь в Америке категорически отказалась признавать новую церковь на Украине. Более того, она выразила поддержку Украинской православной церкви, которой руководит митрополит Онуфрий.

Синод Православной церкви в Америке подчеркнул, что Православная церковь в Америке и некоторые другие братские церкви ни в коем случае не должны допустить признания новой церкви на Украине, передает в среду утром, 30 января, портал "Свободная пресса".

Кроме того, стало известно, что православные в Соединенных Штатах Америки выразили свою поддержку Русской Православной церкви.