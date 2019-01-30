Мадуро заявил, что Венесуэла всегда будет благодарна РФ

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал во вторник, 29 января, неожиданное заявление. По словам политика, его страна всегда будет благодарна за помощь руководству Российской Федерации.

Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда готов оказать помощь и делает это. Он также подчеркнул, что жители Венесуэлы с благодарностью принимают эту помощь, передает ФБА "Экономика сегодня".

Венесуэльский лидер добавил, что в рамках разговора с российским коллегой, который состоялся несколько дней назад, Владимир Путин пообещал, что РФ будет усиливать сотрудничество с Венесуэлой в сферах экономики, торговли, военного дела, а также в других направлениях, передает РИА "Новости".