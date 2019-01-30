Мадуро считает, что его встреча с Трампом изменит ситуацию в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом изменит ситуацию в Венесуэле. Политик, однако, убежден, что их переговорам не суждено состояться.

Мадуро подчеркнул, что считает крайне маловероятной свою встречу с Трампом в сложившихся условиях, поскольку этого ни при каких условиях не допустит окружение американского лидера.