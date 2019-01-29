Директор разведки США заявил об угрозе нападения со стороны России

Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил об угрозе нападения России. Коутс, выступая в спецкомитете по разведке Сената Конгресса рассказал, что для Соединенных Штатов и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния, а также угроза нападения со стороны России.

По его убеждению, стремление России к "расширению глобального присутствия" может представлять все более серьезную проблему, - передает ТАСС. Он предполагает, что "Москва будет и дальше уделять особое внимание стратегическим взаимоотношениям с Пекином, увеличивая также присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке".

Дэниэл Коутс считает, что Россия и Китай все больше стали согласовывать свои действия, и их отношения укрепятся в этом году.

Глава американской разведки заявил, что Китай и Россия расширяют сотрудничество друг с другом и через международные организации, чтобы формировать глобальные правила и стандарты к своей выгоде и стать противовесом США и другим западным странам, - передает РИА Новости.