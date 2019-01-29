Абэ озвучил условие для создания военных баз США на Курилах

В случае, если Россия согласится передать часть южных Курильских островов Японии, США смогут разместить там свои военные базы только при согласии правительства, заявил японский премьер Синдзо Абэ.

«Согласно Договору о безопасности между США и Японией военные США имеют право использовать земли и мощности на территории Японии. Но правительство Японии должно дать согласие на то, где именно будут размещены базы», - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

При этом японский премьер отметил, что комментарии по поводу обсуждения этой темы с российской стороной «могут негативно повлиять на ход переговоров». Ранее японская сторона обещала исключить размещение американских военных баз на территории южных Курильских островов в случае их передачи под юрисдикцию Японии, передает РИА Новости.