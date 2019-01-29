Дешевые джинсы могут исчезнуть из магазинов

Забастовка швей в республике Бангладеш, на фабриках которой шьются джинсы для сетевых магазинов сегмента масс-маркет, может привести к перебоям поставок дешевых джинсов по всему миру.

На швейных фабриках в Бангладеш рабочий день начинается в 7.30 утра и заканчивается поздно ночью, причем вместе с женщинами-швеями трудятся и дети от 5 до 17 лет. Средняя зарплата за месяц – 63 доллара. Лишь в декабре 2018 года ее повысили до 95 долларов. В итоге тысячи женщин, работающих на текстильных предприятиях республики, начали забастовку против невыносимых условий труда и мизерной зарплаты.

«Именно в Бангладеш крупнейшие ретейлеры изготавливают джинсовые коллекции. Если ситуация с забастовкой швей не изменится в ближайшие две недели, это может привести к перебоям в поставках джинсовой одежды не только в Россию. Но и по всему миру станет заметно сокращение ассортимента», - прокомментировала ситуацию с забастовкой президент Союза русских байеров Елена Бугранова.

Текстильная промышленность республики Бангладеш занимает второе место в мире, уступая только китайской, и приносит стране более 80% дохода от всей внешней торговли, сообщает Lenta.ru.