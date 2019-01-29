Ученые создали технологию, преобразующую сигналы мозга в устную речь

Ученые из Колумбийского университета (США) соединили возможности синтезатора речи и искусственного интеллекта и создали технологию, переводящую мысли человека в членораздельную речь.

Технология, созданная американскими учеными, основана на вокодере (VoiceCoder – компьютерный алгоритм синтезирования речи, созданный еще в 1980-х годах прошлого века). На этой же технологии, кстати, основаны популярные ныне голосовые помощники.

Соединив вокодер с ИИ, ученые принялись обучать его сначала правильно интерпретировать мозговую активность человека, а затем – воспроизводить ее, переводя мысли в членораздельную речь.

«Люди могут распознать слова примерно в 75% случаев. Это значительно превосходит любые предыдущие попытки. Чувствительный вокодер и мощные нейронные сети сгенерировали звуки с удивительной точностью», - прокомментировал ход обучения автор исследования Нима Месгарани.

Сейчас ИскИн учится воспринимать и воспроизводить сложные слова и целые предложения. В дальнейшем ученые планируют встроить его в имплант, который даст шанс общаться с миром любому, кто потерял способность говорить, сообщает RT.