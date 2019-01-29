Депутат Рады подарил Тимошенко джинсы «с намеком»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сделал презент «с намеком» кандидату в президенты Юлии Тимошенко. Посмотрев декларацию о доходах Тимошенко, депутат подарил ей джинсы. Лидер группы "Океан Эльзы" не будет участвовать в президентской гонке на Украине

Небольшая предыстория: ранее украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке за президентский пост. «В джинсах я сделаю больше для страны, чем надев галстук», - пояснил музыкант.

«Я полностью поддерживаю Святослава Вакарчука и подумал, что и Тимошенко тоже сделает для страны намного больше в джинсах, чем на посту президента», - заявил Гончаренко.

Украинский депутат также обратил внимание на декларацию о доходах кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. По его мнению, доходы экс-премьера Украины весьма скромны, поэтому джинсы окажутся не лишними.

«Юлия Владимировна, примите от меня этот скромный подарок. Поверьте мне, надев эти комфортные джинсы, вы сделаете для страны намного больше, чем если пойдете в президенты», - цитирует депутата РИА Новости.