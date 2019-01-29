Предоперационная инструкция китайской медсестры стала хитом в сети

Китайская медсестра, плохо знающая английский язык, попыталась объяснить иностранному пациенту, как ему следует себя вести накануне предстоящей операции. Ее записка стала хитом в сети.

Девушка частично написала на английском, а частично нарисовала правила поведения пациента перед операцией: «После 22.00 не есть, не пить. Завтра в 8.00 предстоит операция».

Пациент настолько впечатлился находчивостью медсестры, что опубликовал фото ее записки в соцсетях. Снимок быстро стал хитом: девушка, практически не знающая английского языка, умудрилась объяснить все настолько доходчиво, что поймет любой.

Пользователи сети не упустили случая придумать подписи к опубликованной записке: «Еда и вода закончились, поэтому мы съедим тебя завтра в восемь», - один из примеров. «Худшая печенька с предсказанием», - прокомментировал другой пользователь. «Кто-то остался без еды и воды и хочет положить конец своим страданиям. Но почему-то в строго определенное время», - цитирует комментарии РИА Новости.