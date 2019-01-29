Медведчук выдвинул идею дать Донбассу автономию в составе Украины
29 января 2019, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский политик Виктор Медведчук - лидер общественного движения "Украинский выбор", глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" выдвинул идею создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
На съезде политсовета Медведчук пояснил, что в Донбассе смогут работать органы самоуправления, в том числе парламента и правительства, которые будут осуществлять жизнедеятельность в регионе. Политик объяснил, что этот план не противоречит минским соглашениям, отвечает декларации нормандского формата и действующему законодательству Украины.
"Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса", - цитируют Медведчука украинские СМИ.