Медведчук выдвинул идею дать Донбассу автономию в составе Украины

Украинский политик Виктор Медведчук - лидер общественного движения "Украинский выбор", глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" выдвинул идею создать автономный регион Донбасс в составе Украины.



На съезде политсовета Медведчук пояснил, что в Донбассе смогут работать органы самоуправления, в том числе парламента и правительства, которые будут осуществлять жизнедеятельность в регионе. Политик объяснил, что этот план не противоречит минским соглашениям, отвечает декларации нормандского формата и действующему законодательству Украины.

"Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса", - цитируют Медведчука украинские СМИ.