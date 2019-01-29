Захарова ответила на слова Порошенко о «холодном мире» с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Петра Порошенко, сделавшего сегодня заявление о том, что он пойдет на второй президентский срок, о «холодном мире» с Россией.

Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок

Порошенко, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём», перед тем, как сделать важное заявление, сообщил, что Украине необходим «холодный мир» с Россией.

По мнению Марии Захаровой, у Петра Порошенко был шанс на глобальный мир (как внутри страны, так и в мире) — выполнение Минских соглашений, — передает РИА Новости. Но, как отметила Захарова, украинский президент «им не воспользовался».«Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него», — подчеркнула дипломат.