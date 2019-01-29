Захарова оценила предвыборный фотоколлаж Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предвыборный агитационный плакат Петра Порошенко, заявившего сегодня о выдвижении своей кандидатуры на второй срок. Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок

Сегодня на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» действующий президент Украины Петр Порошенко официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Перед этим участникам форума продемонстрировали ролик, повествующий о развитии страны за время правления действующего президента. Одним из фрагментов этого видео стал коллаж с изображениями Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина с надписью «Либо Порошенко, либо Путин».

«А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», - оценила творчество промо-команды Порошенко Мария Захарова в своем фейсбуке.

«Опять он все врет! Придем голосовать, а в бюллетенях нет Путина! И за кого тогда голосовать?», - с сарказмом написали в комментариях украинские пользователи.