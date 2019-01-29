"Отец интернета" раскрыл главную опасность всемирной сети

Устройства интернета вещей недостаточно надежны, и последствия их сбоя могут быть непредсказуемыми, заявил американский ученый, один из разработчиков протокола TCP/IP Винтон «отец интернета» Серф.

Мультиварки, тостеры, камеры видеонаблюдения, автомобили-беспилотники и множество других подобных устройств, управляемых через интернет, недостаточно надежны. Любой из этих гаджетов может потерять управление из-за ошибки в программном обеспечении или хакерской атаки. Последствия такого сбоя могут быть непредсказуемыми, а его вероятность достаточно высока, поскольку любой из этих гаджетов имеет уязвимости, заявил Винтон Серф.

Всемирная сеть интернет изначально не была предназначена для подключения миллиардов устройств, которые ныне относятся к сегменту интернета вещей, пояснил ученый. Но в настоящее время количество этих девайсов продолжает расти, и уже через пару лет, по прогнозам аналитиков, достигнет 25 миллиардов, а встроенных протоколов безопасности интернет не имеет. Именно поэтому «маленький гаджет может стать большим вызовом для интернета», цитирует ученого РИА Новости.