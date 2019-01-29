Святой Афон отказался участвовать в интронизации Епифания

Священный Кинот Святой горы Афон отказал патриарху Константинопольскому Варфоломею, просившему направить делегацию для участия в интронизации предстоятеля «новой церкви» Украины Епифания.

Накануне состоялась внеочередная сессия Священного Кинота Святой горы Афон. В ходе голосования по вопросу о направлении делегации афонитов на интронизацию «нового украинского предстоятеля» Епифания Думенко 13 из 20 монастырей высказались против. Константинопольскому патриарху Варфоломею было отказано в просьбе, сообщает «Союз православных журналистов».

Святой Афон сохраняет равновесие, не поддерживая ни одну из сторон украинского религиозного конфликта. Это вызывает серьезное беспокойство в Константинопольском патриархате. Отметим, что Святая гора Афон формально находится под юрисдикцией Константинопольского патриархата, но фактически обладает полной независимостью и самостоятельностью.

Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания Думенко состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской.