Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 29 января, объявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентские выборы. О том, что собирается баллотироваться на второй срок, Порошенко заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

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Вице-спикер Рады Ирина Геращенко отметила, что Порошенко пойдет на выборы как самовыдвиженец. Порошенко объяснил, почему готов стать президентом Украины еще раз: "Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и нынешними поколениями побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз". Он сказал, что идет на выборы ради сохранения курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря 2018 года. Выборы пройдут 31 марта 2019 года. На данный момент у Порошенко 13 конкурентов, в том числе Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Олег Ляшко.