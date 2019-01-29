Китайские ученые могут создать «генетически идеального сотрудника»

Высокая мотивация и работоспособность заложены в человеке генетически, выяснили западные ученые. Их китайские коллеги пошли еще дальше по пути создания «идеального сотрудника»…

Производительность труда отдельно взятого сотрудника напрямую зависит от его мотивации и эффективности. А значит, коллектив, состоящий целиком из таких сотрудников, всегда будет показывать высокую производительность труда. К таким выводам пришли западные ученые в результате своих исследований.

На востоке научная мысль продвинулась еще дальше. Китайские генетики считают, что редактирование генома человека в перспективе позволит создавать «идеальных сотрудников» с четко выверенными параметрами. Но морально-этический кодекс сдерживает исследования в этом направлении.

Тем временем китайская сторона планирует открыть совместный Российско-Китайский Геномный Центр на базе Сеченовского университета в Москве. В планах учреждения – «внедрение персонифицированных подходов к терапии заболеваний, разработка новейших методов профилактики с использованием технологий больших данных, работающих на клеточном и генном уровнях».

С учетом недавних новостей из КНР об успешном эксперименте по редактированию генома человека, следует ожидать развития и масштабирования этой технологии. А преодоление морально-этического барьера – вопрос времени, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».