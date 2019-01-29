Дональд Трамп начал исследование алкогольной зависимости

Президент США, который по собственным словам, не курит и не пьёт, пожертвовал из своей зарплаты 100 тысяч долларов на исследование алкогольной зависимости. В память своего брата, который скончался в 43 года в 1981 году от указанной проблемы.



Судьба брата многому научила Трампа, он даже шутит, что если бы ещё и выпивал, то не представляет, какой бы бардак начался. Видимо, дури и своей хватает, без алкоголя.



Во время своей предвыборной кампании он обещал избирателям, что будет работать президентом страны всего за 1 доллар в год. Но американское законодательство не позволяет такого. Поэтому Трамп решил жертвовать свою президентскую зарплату на благотворительность. Он уже переводил деньги на национальные парки, поддержку ветеранов, на нужды здравоохранения, образования, борьбу с наркозависимостью. Теперь вот дошла очередь и до алкоголизма. Возможно, и будет когда-нибудь создана прививка от этого социального заболевания.



