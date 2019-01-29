МИД РФ: США намерены свергнуть законную власть в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в рамках пресс-конференции после встречи с коллегой из Сьерра-Леоне Али Кабба, заявил, что США намерены свергнуть законную власть в Венесуэле.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон нарушает все нормы международного права и это в последнее время очень беспокоит Россию. Кроме того, дипломат раскритиковал попытки американского руководства ввести санкции в отношении властей Венесуэлы, что в конечном итоге приведет к подрыву доверия к международной валютной системе, базирующейся на главенстве доллара.

Глава МИД России добавил, что Москва твердо придерживается принципа невмешательства в дела других стран, а также выступает за мирное урегулирование любых конфликтов, передает "Фонтанка".