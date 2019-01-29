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Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет

29 января 2019, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет
фото: pixabay.com
Власти Ирана не намерены увеличивать дальность своих ракет в соответствии с национальной оборонной доктриной. Соответствующее заявление сделал секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани.
 
Подчеркивается, что ни в научной, ни в технической сфере у Ирана нет никаких препятствий для увеличения дальности ракет, однако страна не собирается этого делать, передает утром во вторник, 29 января, информационное агентство Mehr.
 
Напомним, ранее иранский министр обороны Амир Хатами заявил, что оборонная способность и мощность Исламской Республики не подлежит обсуждению в рамках каких-либо переговоров. Об этом сообщало агентство Tasnim.

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