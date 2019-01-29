Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет

Власти Ирана не намерены увеличивать дальность своих ракет в соответствии с национальной оборонной доктриной. Соответствующее заявление сделал секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани.

Подчеркивается, что ни в научной, ни в технической сфере у Ирана нет никаких препятствий для увеличения дальности ракет, однако страна не собирается этого делать, передает утром во вторник, 29 января, информационное агентство Mehr