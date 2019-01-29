Киевский эксперт объявил условие распада и прекращения существования Украины

Украина распадется на несколько частей и прекратит свое существование при условии сохранения тенденций, наблюдающихся в стране в настоящее время. Такого мнения придерживается киевский эксперт Сергей Дацюк.

Согласно точке зрения аналитика, Украина «получит шанс» в случае осуществления ею «сверхусилий» и выхода на «мировой уровень лидерства». Если же в бывшей советской республике «пойдет все так, как идет», государство расколется на «еще большее количество территорий» и перестанет существовать, процитировал Сергея Дацюка сайт «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Павел Рудяков обозначил вероятную дату разрыва Киевом дипломатических отношений с Москвой. По словам Рудякова, представители украинской власти могут объявить о данном решении 31 марта, в день, когда в стране состоятся выборы президента.