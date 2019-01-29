Косачев считает членство РФ в Совете Европы абсолютно оправданным

Глава комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что членство России в Совете Европы является абсолютно оправданным, несмотря на относительно недавно возникшие сложности в отношениях.

Косачев подчеркнул, что не видит ни единого повода для переосмысления участия РФ в данной организации, пока она следует ценностям, которые лежат в основе ее устава, передает ТАСС.

На площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках обсуждения перспектив взаимоотношений России и Совета Европы сенатор добавил, что Россия совершенно осознанно вступила в СЕ в 1996 году. Константин Косачев считает, что этот выбор был правильным и пересматривать его не следует.