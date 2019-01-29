Политолог оценил возможность вторжения американских войск в Венесуэлу

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин во вторник, 29 января, оценил вероятность вторжения американских войск в Венесуэлу.

Эксперт считает, что вторжение армии США на венесуэльскую территорию является скорее не планом, а угрозой, на фоне которой Вашингтон намерен совершать реальные шаги. Зудин подчеркнул, что в последнее время американские власти стараются воздерживаться от таких мер, поскольку вторжение всегда является весьма рискованным мероприятием.