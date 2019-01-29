Премьер-министр Армении Никол Пашинян сожалеет, что в его стране сейчас не строится "Северный поток – 2". Политик заявил, что армянская сторона заинтересована в возведении транзитного трубопровода.

Пашинян отметил, что власти Армении хотят, чтобы через территорию страны проходил газопровод, который мог бы транспортировать газ или нефть из точки А в точку Б.

Так армянский премьер ответил на вопрос сотрудника телеканала РБК о том, не планирует ли Армения присоединиться к государствам, которые хотят снизить энергозависимость от РФ и видят в "Северном потоке –2" и прочих подобных проектах угрозу для собственной безопасности.